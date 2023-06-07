"العربية للتعهدات" تفوز بمزايدة الإعلانات في حاضرة الدمام

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن فوزها بمنافسة "إنشاء وتشغيل وصيانة وتركيب اللوحات الإعلانية بكافة وسائلها بحاضرة الدمام (الدمام والخبر والظهران) في المنطقة الشرقية" وذلك لمدة 10 سنوات.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تطوير قطاع الإعلانات الخارجية في المنطقة الشرقية بما يتناسب مع هوية كل مدينة واقتصادياتها بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، إلى جانب تبني أحدث تقنيات اللوحات الإعلانية دعمًا لجهود أمانة المنطقة الشرقية في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

مادة اعلانية

وأضافت أنه سيتم الإفصاح عن القيمة عند توقيع العقد.

وأوضحت أن إجمالي عدد اللوحات الإعلانية يبلغ 1007 لوحات، تتضمن لوحات من مختلف الأنواع والأحجام بما فيها لوحات الجسور والأنفاق وعلى معالم المدينة، بالإضافة إلى منطقتين رقمية في مدينة الدمام ومدينة الخبر، وشاشات إعلانية على واجهات المباني، وعدد 20 لوحة على الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء والترميم.

وبينت أن المواقع الإعلانية تتضمن أيضاً 1000 مساحة إعلانية على الحافلات وسيارات الأجرة وذلك لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى الإعلانات المؤقتة لأغراض ترويجية على الأصول البلدية والتي تُحدد من قبل الأمانة.

وأشارت إلى أن مكانة الشركة ومساعيها في تحول سوق الإعلانات الخارجية لسوق إعلانات رقمية ستمكنها من القيام بدور فعّال ومؤثر.

وذكرت أنها ستستخدم خبراتها وريادتها في السوق للمساهمة في تغيير مستقبل الإعلانات الخارجية الرقمية وخلق قيمة مضافة للمنطقة، وتحسين المشهد الحضري لها عن طريق إضفاء بُعد جمالي على شوارعها من خلال الوسائل الإعلانية المميزة والمبتكرة، والتي تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع. إضافةً إلى تمكين التحول الرقمي، وتطبيق مفهوم المدن الذكية، وتنمية موارد المدن بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.