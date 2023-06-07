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نسيج للتقنية الكويت
جناح شركة نسيج للتقنية في أحد المعارض بالكويت
سوق السعودية

"نسيج للتقنية" تحصل على عقد بـ 14 مليون ريال من "الثقافة" السعودية

توقعت أثراً مالياً إيجابياً خلال عامي 2023 و2024

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة "نسيج للتقنية" عقدا مع وزارة الثقافة السعودية بقيمة 14 مليون ريال، شاملاً ضريبة القيمة المضافة، لتهيئة مقتنيات تراثية للتحول الرقمي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها استلمت بريدا إلكترونيا من وزارة الثقافة يحتوي على نسخة العقد الموقعة والمعتمدة بتاريخ 7 يونيو 2023، ومدته 24 شهرا.

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ويهدف العقد إلى قيام شركة نسيج للتقنية بالمعالجة الفنية لتعقيم وترميم ورقمنة مقتنيات تاريخية لوزارة الثقافة، وتوقعت الشركة أن يكون له أثر مالي إيجابي للأعوام المالية 2023-2024م.

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