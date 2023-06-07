"نسيج للتقنية" تحصل على عقد بـ 14 مليون ريال من "الثقافة" السعودية

وقعت شركة "نسيج للتقنية" عقدا مع وزارة الثقافة السعودية بقيمة 14 مليون ريال، شاملاً ضريبة القيمة المضافة، لتهيئة مقتنيات تراثية للتحول الرقمي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها استلمت بريدا إلكترونيا من وزارة الثقافة يحتوي على نسخة العقد الموقعة والمعتمدة بتاريخ 7 يونيو 2023، ومدته 24 شهرا.

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ويهدف العقد إلى قيام شركة نسيج للتقنية بالمعالجة الفنية لتعقيم وترميم ورقمنة مقتنيات تاريخية لوزارة الثقافة، وتوقعت الشركة أن يكون له أثر مالي إيجابي للأعوام المالية 2023-2024م.