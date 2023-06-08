"المتقدمة" تتم شراء أسهمها المخصصة لحوافز الموظفين بقيمة 79 مليون ريال

أكملت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات" المتقدمة" شراء الكمية المطلوبة من أسهمها المخصصة لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم التحفيزية للموظفين بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 20 مارس 2022، والجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 10 أبريل 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن فترة شراء الأسهم امتدت من تاريخ 10 مايو 2022م إلى تاريخ 15 يونيو 2022 بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في الموافق 20 مارس 2022 ومن تاريخ 18 مايو 2023م إلى تاريخ 7 يونيو 2023 بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 10 أبريل 2023.

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وذكرت الشركة أن عدد الأسهم المشتراة بلغ 1.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 79.298 مليون ريال، بمتوسط سعر لشراء السهم 52.87 ريال.

وقالت الشركة إن الأسهم المخصصة لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم التحفيزية للموظفين لن تستحق أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها.