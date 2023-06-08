"العرض المتقن" تقر تقسيم القيمة الاسمية إلى ريال واحد للسهم

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية " توبي" علي تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال واحد للسهم، دون تغيير في رأس المال.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنه بتجزئة القيمة الاسمية للسهم سيصبح عدد أسهم الشركة 150 مليون سهم بدلاً من 15 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

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وبذلك يكون قرار التقسيم نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تقسيم الأسهم.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.