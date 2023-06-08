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سوق السعودية

"سينومي سنترز" تعين "الراجحي المالية" صانع سوق لسهمها

لمدة 12 شهراً

دبي- العربية.نت
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قرر مجلس إدارة شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) بتاريخ اليوم الخميس 8 يونيو 2023، تعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن القرار يستهدف دعم مستويات السيولة في تداولات السهم، ومدة التعيين تمتد 12 شهراً من تاريخ سريان الاتفاقية، كما يخضع هذا القرار إلى موافقة الجهات المختصة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه.

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ارتفع صافي أرباح شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" بنسبة 125.7% في الربع الأول من 2023، إلى صافي ربح نحو 388 مليون ريال، مقابل نحو 171.9 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

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