"سدافكو" السعودية توقع اتفاقية لتصدير منتجاتها إلى "عمان"

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"عن توقيع اتفاقية بيع وتصدير منتجاتها في سلطنة عمان.

وقالت في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن الاتفاقية تأتي امتداداً لخطط الشركة التوسعية للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء والمستهلكين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، إضافةً إلى تعزيز مكانتها في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة.

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وفي أواخر يناير الماضي أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، عن ارتفاع أرباحها إلى 218.3 مليون ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى المنتهية في ديسمبر 2022 بزيادة 50%، مقارنة بأرباح 145.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها من عام 2021، فيما بلغت أرباح الربع الرابع 78.5 مليون ريال بارتفاع نسبته 46%.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"،يوم 25 يناير 2023، أن سبب ارتفاع الأرباح بنهاية الأشهر التسعة، يعود إلى الزيادة في المبيعات (437 مليون ريال) بنسبة 28.4%، وذلك لجميع الأصناف والقنوات البيعية.