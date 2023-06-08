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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
إحدى ناقلات الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
سوق السعودية

19 يونيو.. عمومية "البحري" تصوت على زيادة رأس المال 50%

برسملة 2.11 مليار ريال من الأرباح المبقاة وتحويل 351.7 مليون ريال من الاحتياطي

دبي - العربية.نت
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دعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 19 يوينو الجاري المتضمنة زيادة رأس المال بنسبة 50%.

وقالت الشركة في إفصاح لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن الجمعية ستناقش توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 4.92 مليار ريال إلى 7.38 مليار ريال تقريبا، عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع سهم واحد لكل سهمين يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم 19 يونيو الجاري.

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وأشار البيان إلى أن الزيادة في رأس المال ستسدد قيمتها عن طريق تحويل مبلغ 351.7 مليون ريال تقريبا من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ 2.11 مليار ريال من من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 492.19 مليون سهم تقريبا إلى نحو 738.28 مليون سهم تقريبا بزيادة قدرها نحو 246.1 مليون سهم.

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وذكرت أنه في حالة وجود كسور أسھم، سیتم تجمیعھا في محفظة واحدة لجمیع حملة الأسھم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قیمتھا على حملة الأسھم المستحقین للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 یوما من تاریخ تحدید الأسھم المستحقة لكل مساھم.

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