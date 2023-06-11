تعيين محمد بن عبد العزيزالشتوي رئيساً تنفيذيا لـ"آفاق الغذاء"

أعلنت شركة آفاق الغذاء عن قرار مجلس الإدارة بتعين محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الشتوي رئيساً تنفيذيا للشركة وإنهاء تكليف أحمد بن محمد حسين العرفج عضو مجلس الإدارة بالإدارة التنفيذية وتحويل صفة عضويته من تنفيذي إلى غير تنفيذي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن قرار مجلس الإدارة صدر بتاريخ 4 أبريل 2023، وبدأ الرئيس التنفيذي الجديد للشركة مباشرة عمله بتاريخ 1 مايو 2023.

مادة اعلانية

وذكرت الشركة أن رئيسها التنفيذي الجديد محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشتوي حاصل على شهادة MBA من جامعة MIT ، وشهادة ماجستير العلوم في الهندسة المالية من جامعة نيويورك، وشهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص الإدارة المالية من جامعة الملك سعود، ودبلوم التحليل الائتماني من بنك جي بي مورقان تيشس منهاتن بأميركا.

وكانت آخر وظيفة شغلها الشتوي هي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة وقد شغل وظيفة CFO بشركة صندوق الصناديق التابعة لصندوق الاستثمارات العامة PIF والتي تعمل في نشاط الاستثمارات الجريئة والملكية الخاصة Private Equity and Venture Capital وعمل مستشارا بوزارة المالية ورئيسا لوحدة تسويات المستحقات الحكومية البينيه المالية ومديراً لمبادرة مشروع حساب الخزينة الموحد بالإضافة إلى مهام أخرى في الوزارة.

وعمل الشتوي مساعدا لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية ونائب رئيس تنفيذي للاستثمار بشركة الطيران المدني السعودي القابضة وإضافة إلى مهام أخرى بالهيئة، وعمل مديرا لإدارة الاستثمار والنقد بالشركة السعودية للكهرباء، وعمل في عدة بنوك تجارية سعودية في قسم تمويل الشركات Corporate Banking.