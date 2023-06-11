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شركة دار المعدات الطبية والعلمية
شركة دار المعدات الطبية والعلمية
سوق السعودية

مجلس إدارة "دار المعدات" يوصي بزيادة رأس المال 50% عبر أسهم منحة

ليرتفع إلى 300 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية "دار المعدات "في اجتماعه اليوم الأحد 11 يونيو 2023، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 50%.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن زيادة رأس المال ستكون عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة برسملة مبلغ 100 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح سهم واحد لكل سهمين مملوكين.

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وذكرت أن رأس المال سيرتفع حال إقرار الزيادة إلى 300 مليون ريال، مقابل 200 مليون ريال حاليا، كما سيرتفع عدد أسهم الشركة إلى 30 مليون سهم، مقابل 20 مليون سهم حاليا.

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وأوضحت أن الزيادة تهدف إلى تعزيز النمو الاستراتيجي للشركة والتأكيد على ملاءتها المالية وقوة مركزها المالي.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقًا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وفي حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وأشارت إلى أن المنحة تعتبر مشروطة بموافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

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