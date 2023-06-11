اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دار المعدات الطبية
دار المعدات الطبية
سوق السعودية

"تداول السعودية": تعليق تداول سهم "دار المعدات" بناء على طلب الشركة

يستمر تعليق التداول حتى الساعة 2 مساء

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت "تداول السعودية" تعليق تداول سهم شركة دار المعدات في السوق ابتداء من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 2 مساء اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م، بناء على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، علماً بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 30: 01 مساء.

وانخفض صافي ربح شركة "دار المعدات الطبية" في الربع الأول من العام الجاري بنحو 62.5% إلى 6.3 مليون ريال، مقابل 16.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

مادة اعلانية

وشهدت إيرادت الشركة في الربع الأول من العام نموا طفيفا بنسبة 1.41%، وسجلت 165 مليون ريال تقريبا، مقابل 162.6 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توجيه تهمة محاولة القتل إلى اللاجىء السوري طاعن الأطفال في فرنسا توجيه تهمة محاولة القتل إلى اللاجىء السوري طاعن الأطفال في فرنسا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط