"تداول السعودية": تعليق تداول سهم "دار المعدات" بناء على طلب الشركة

أعلنت "تداول السعودية" تعليق تداول سهم شركة دار المعدات في السوق ابتداء من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 2 مساء اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م، بناء على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، علماً بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 30: 01 مساء.

وانخفض صافي ربح شركة "دار المعدات الطبية" في الربع الأول من العام الجاري بنحو 62.5% إلى 6.3 مليون ريال، مقابل 16.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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وشهدت إيرادت الشركة في الربع الأول من العام نموا طفيفا بنسبة 1.41%، وسجلت 165 مليون ريال تقريبا، مقابل 162.6 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.