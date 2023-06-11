"الأهلي المالية" تخفض توصيتها لسهم "سابك للمغذيات" إلى حيادي
توقعت تراجع الأرباح 66% هذا العام بسبب انخفاض سعر "اليوريا"
خفضت شركة الأهلي المالية في تقريرها الأخير توصيتها تجاه سهم "سابك للمغذيات" إلى حيادي، فيما حددت السعر المستهدف للسهم عند 143.8ريال.
وتوقعت "الأهلي المالية" تراجع أرباح الشركة بـ 66% في عام 2023 لتصل إلى 3.4 مليار ريال، مشيرة إلى الانخفاض الملحوظ بأسعار اليوريا الذي سيضغط على أداء "سابك للمغذيات" خلال العام الجاري.
وأكدت "الأهلي المالية" على قوة الميزانية العمومية لشركة سابك للمغذيات الخالية من الديون وجاذبية عوائد توزيعاتها للأرباح بواقع 5.5%في عام 2023، كما أشادت بالمركز النقدي القوي للشركة ومكانتها القوية كمنتج عالمي للأسمدة.
وقرر مجلس إدارة شركة للمغذيات الزراعية يوم 6 يونيو الجاري توزيع 30% أرباحا نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي المبلغ الموزع 1.428 مليار ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 476.035 مليون سهم تقريبا حصة السهم من التوزيع 3 ريالات.
أوضحت أن تاريخ الأحقية في التوزيع يوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع يوم الاثنين 31 يوليو 2023.
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