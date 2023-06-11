"المتطورة" تؤسس شركة "النمو الدائم المتحدة للاستثمار"

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" عن الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى شركة "النمو الدائم المتحدة للاستثمار" شركة ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد) مملوكة بالكامل لشركة السعودية للصناعات المتطورة برأسمال قدره 5 ملايين ريال.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن شركة "النمو الدائم المتحدة للاستثمار"ستبدأ في ممارسة أعمالها بعد استكمال كافة أعمال التأسيس من الناحية الإدارية والفنية، ويتمثل نشاطها في ممارسة أنشطة الشركات الاستثمارية.

مادة اعلانية

وأوضحت أنها انتهت من المتطلبات الجوهرية، ومتوقع إنجاز عملية التأسيس خلال 60 يوما، و لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً أن وجد.