"أرامكو": "نماءات" يبدأ تأسيس 31 شركة محلية وعالمية

شرع برنامج أرامكو السعودية للاستثمارات الصناعية "نماءات" في تأسيس 31 شركة محلية ودولية، منها 13 شركة بدأت أعمالها، فيما لا تزال خمس شركات أخرى في مرحلة التنفيذ والتشييد، حيث تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 92 مليار ريال.

ومن أهم تلك المشاريع شركة للتخزين السحابي مع "غوغل"، وشركة لتصنيع ألواح الحديد، وإنشاء مركز لإدارة المواد والخدمات اللوجستية.

مادة اعلانية

وقالت "أرامكو" إن برنامج "نماءات" حقق تقدما سريعا منذ إطلاقه في أيلول/سبتمبر 2021، حيث احتفت أرامكو أخيرا، بتوقيع مذكرات واتفاقيات جديدة في مجالات متعددة مع شركاء محليين ودوليين، وفق صحيفة "الاقتصادية".

وأشارت الشركة إلى أن من أبرز إنجازات البرنامج هذا العام، إنشاء شركتين في قطاعي التصنيع والخدمات الصناعية مع شركاء محليين وعالميين، وهو ما تم تحقيقه في وتيرة أسرع مما تم التخطيط له، مبينة أن العمل جار على تطوير وإنشاء عديد من الفرص والشركات في القطاعات المصاحبة والمتوقع الإعلان عنها قبيل نهاية 2023.

وأكدت أرامكو أن "نماءات" يتطلع لاستمرار التعاون واقتناص الفرص، التي من شأنها المساهمة في تنمية ومضاعفة فرص الاستثمار في مختلف مناطق المملكة، إذ وجهت الشركة جميع المستثمرين وأصحاب الأعمال للاستفادة مما توفره برامج الشركة للإسهام في نمو وتنويع الاقتصاد السعودي.

وأوضحت أرامكو أن "نماءات" أحد برامج الشركة النوعية المساهمة في تطوير وبناء المنظومة الصناعية والاستثمارية في المملكة، كما يعد البرنامج مكملا لبرامج أرامكو السعودية العديدة، ومن أهمها برنامج "اكتفاء" الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة.

وأشارت إلى أن البرنامج سيكون له دور مهم في توطين صناعات نوعية، وتوفير وظائف جديدة ستسهم في زيادة الناتج المحلي ونسبة الصادرات مع تقليل الاعتماد على الواردات، وتعظيم الاستفادة من الموارد والمواد الأولية المتوافرة محليا.