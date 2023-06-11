سوق السعودية
"وجا" تعلن ترسية مشروع بقيمة 76 مليون ريال مع وزارة الطاقة السعودية
17554 مترا مربعا إجمالي المساحة التي يشملها العقد
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أعلنت شركة "وجا" عن ترسية مشروع بقيمة 76.11 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة مع وزارة الطاقة السعودية بتاريخ 8 يونيو 2023.
وقالت في بيان لـ" تداول السعودية اليوم الأحد، إن المشروع عبارة عن إعادة تأهيل وتطوير مبنى وزارة الطاقة والمكون من 10 طوابق بمساحة بناء إجمالية 17554 مترا مربعا.
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قرر مجلس إدارة شركة "وجا" بتاريخ 21 مايو 2023م تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم الواحد إلى خمسين هللة للسهم الواحد.
وذكرت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"آنذاك، أنه سيتم الإبقاء على رأس مال الشركة دون تغيير ولتصبح عدد أسهم الشركة 70 مليون سهم بدلاً من 3.5 مليون سهم، وذلك وفق ما نصت عليه اللوائح والأنظمة واستكمال الإجراءات النظامية، وستعلن عن أي تطورات جوهرية إن حدثت في حينه.
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