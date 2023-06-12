الخسائر المتراكمة لـ"بترورابغ " تتجاوز 21% من رأس المال

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"عن بلوغ خسائرها المتراكمة21.17% من رأس المال البالغ 16.71 مليار ريال بناءً على النتائج المالية غير المدققة لشهر مايو 2023م التي تم إقفالها في 12يونيو 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي خسائرها المتراكمة بلغ 3.54 مليار ريال.

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وعزت الشركة ارتفاع الخسائر إلى أسباب رئيسية، أولها الانخفاض الحاد في هوامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية، وإيقاف التشغيل المجدول لوحدات المرحلة الثانية من مجمع بترورابغ بدءاً من 1 ديسمبر 2022م إلى 23 يناير 2023م، كما تم أيضاً إيقاف وحدة تكسير الإيثان بدءاً من 1مارس 2023م إلى 20 مارس 2023م لإجراء أعمال الصيانة الضرورية وتعزيز موثوقية المعمل.

وذكرت بالإضافة إلى الأسباب السابقة أدت الزيادة الحادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف التمويل خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2023.

تحولت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، لتحقيق صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بنحو 964 مليون ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي أرباح نحو 725 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس ربعي، تقلصت خسائر "بترورابغ" بنسبة 46.77% في الربع الأول من 2023،مقارنة بصافي خسائر بلغ 1.81 مليار ريال في الربع الرابع من 2022.