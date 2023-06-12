"سلوشنز" توقع عقدا بقيمة 444 مليون ريال مع " NCGR"

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) عن توقيع عقد بقيمة 444.12 مليون ريال تقريبا (شامل ضريبة القيمة المضافة)مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR) لتنفيذ مشروع الخدمات المدارة للتشغيل الموحد.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية " اليوم الاثنين إن تاريخ إعلان الترسية يوم 26 أبريل 2023 وتم توقيع العقد بتاريخ 11 يونيو 2023 ، والعقد لتنفيذ مشروع الخدمات المدارة للتشغيل الموحد للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR) لتعزيز التحول الرقمي ونقل المعرفة وبناء القدرات داخلياً.

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وتصل مدة العقد42 شهراً، وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثالث من العام 2023م ويستمر خلال مدة العقد.