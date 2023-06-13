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المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"إم آي إس" توقع عقدا بقيمة 36 مليون ريال مع "سدايا"

مدته 36 شهرا

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عقد مشروع تطوير حلول لنظام بروق للاتصال المرئي مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بقيمة إجمالية نحو 36 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إن العقد يتضمن رفع مستوى الالتزام بضوابط الأمن السيبراني، و توسيع البنية التحتية لنظام "بروق"، و بناء وتطوير تطبيقات نظام الاتصال المرئي الآمن "بروق"، و تدريب كوادر نظام بروق لتكون قادرة على التوسع والعمل في الخدمات الفنية.

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وأوضحت أن تاريخ إعلان الترسية 4 يناير 2023، تاريخ توقيع العقد 12 يونيو 2023 ، ومدته 36 شهرا، ويبدأ ظهور الأثر المالي له من الربع الثاني للعام المالي 2023.

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