"فلاي ناس" تجري مباحثات مع "إيرباص" لطلبية طائرات جديدة

ذكرت وكالة بلومبيرغ، أن شركة "طيران ناس" السعودية تجري مباحثات مع شركة "إيرباص" بشأن طلبية جديدة للطائرات.

وأضافت الوكالة أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الطلبية الأسبوع المقبل خلال معرض باريس الجوي.

مادة اعلانية

وكانت شركة "FLYNAS" قد ذكرت في وقت سابق، أنها تدرس إنشاء وحدتين محليتين في دولتين إضافيتين بجانب مركزها الرئيسي في المملكة، وذلك ضمن خطة لتصبح أكبر شركة للطيران المنخفض التكلفة في الشرق الأوسط.

كانت الإيرادات الفصلية لشركة طيران ناس ارتفعت 47% في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن ارتفاع الإيرادات جاء نتيجة قفزة في أعداد المسافرين بـ26% إلى 2.4 مليون مسافر.

كما رفعت الشركة من عدد الرحلات والسعة المقعدية من 15 ألف رحلة إلى 17 ألف رحلة بنسبة تجاوزت 13% خلال الربع الأول.