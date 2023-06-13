اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة الطيران الاقتصادي السعودي فلاي ناس تتطلع للتوسع دوليا
طائرة تابعة لشركة "فلاي ناس"
طيران

"فلاي ناس" تجري مباحثات مع "إيرباص" لطلبية طائرات جديدة

بلومبيرغ: قد يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الطلبية الأسبوع المقبل خلال معرض باريس الجوي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكرت وكالة بلومبيرغ، أن شركة "طيران ناس" السعودية تجري مباحثات مع شركة "إيرباص" بشأن طلبية جديدة للطائرات.

وأضافت الوكالة أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الطلبية الأسبوع المقبل خلال معرض باريس الجوي.

مادة اعلانية

وكانت شركة "FLYNAS" قد ذكرت في وقت سابق، أنها تدرس إنشاء وحدتين محليتين في دولتين إضافيتين بجانب مركزها الرئيسي في المملكة، وذلك ضمن خطة لتصبح أكبر شركة للطيران المنخفض التكلفة في الشرق الأوسط.

أسهم مانشستر يونايتد ترتفع 30%.. عرض قطري يقترب من حسم الصفقة قصص اقتصادية رياضة أسهم مانشستر يونايتد ترتفع 30%.. عرض قطري يقترب من حسم الصفقة

كانت الإيرادات الفصلية لشركة طيران ناس ارتفعت 47% في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن ارتفاع الإيرادات جاء نتيجة قفزة في أعداد المسافرين بـ26% إلى 2.4 مليون مسافر.

كما رفعت الشركة من عدد الرحلات والسعة المقعدية من 15 ألف رحلة إلى 17 ألف رحلة بنسبة تجاوزت 13% خلال الربع الأول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رحلة 15 ألف حاج عراقي يسلكون طريق الحج البري الجديد حتى منفذ عرعر السعودي رحلة 15 ألف حاج عراقي يسلكون طريق الحج البري الجديد حتى منفذ عرعر السعودي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط