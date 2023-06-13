"نسيج للتقنية" تحصل على عقد بـ41.5 مليون ريال من "المؤسسة العامة للتدريب التقني"

أعلنت شركة نسيج للتقنية عن ترسية مشروع مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بقيمة 41.5 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تاريخ ترسية المشروع اليوم 13 يونيو 2023، ويهدف إلى توفير منصة للتعلم والتدريب الإلكتروني وإدارة المحتوى والحقائب الإلكترونية، وتم استكمال المستندات بتاريخ اليوم 13 يونيو 2023.

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ووقعت شركة "نسيج للتقنية" يوم 7 يونيو الجاري عقدا مع وزارة الثقافة السعودية بقيمة 14 مليون ريال، شاملاً ضريبة القيمة المضافة، لتهيئة مقتنيات تراثية للتحول الرقمي.