6 يوليو.."شور العالمية" تبدأ صرف 20% أرباحا نقدية عن العام الماضي

أعلنت شركة شور العالمية للتقنية أن صرف الأرباح عن السنة المالية 2022م، سـوف يبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 بواقع 2 ريال للسهم الواحد بنسبة 20% من القيمة الأسمية للسهم.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وسوف تتم عملية الصرف عن طريق بنك الرياض بحيث سيتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية، و حثت الشركة المساهمين على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.

وفي 2 أبريل الماضي أوصي مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022، واقترح توزيع 10.259 مليون ريال ، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 5.129 مليون سهم.