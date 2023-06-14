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سوق السعودية

شركة "عِلم" تحصل على عقد بقيمة 70 مليون ريال من وزارة الداخلية السعودية

مدته 5 أشهر

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة علم عقد تنفيذ مبادرة طريق مكة مع وزارة الداخلية السعودية بتاريخ أمس الثلاثاء، وكانت أعلنت يوم 6 يونيو الجاري عن استلامها خطاب ترسية المشروع.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء أن قيمة العقد نحو 70 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، ومدته 5 أشهر ابتداءً من تاريخ تسليم الموقع، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءاً من الربع الثاني من العام المالي 2023م.

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وأشارت إلى أطراف ذات علاقة بالعقد هم رئيس مجلس الإدارة رائد بن عبدالله بن أحمد وعضو مجلس الإدارة عبد الله بن عبد الرحمن الربيعة، ولهما مصلحة غير مباشرة في هذا العقد.

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