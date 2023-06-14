سوق السعودية
"بنك الجزيرة" يعلن بدء إصدار صكوك محلية مقومة بالريال
أكد أن تحديد قيمة الإصدار وشروط طرح الصكوك بناء على ظروف السوق
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أعلن "بنك الجزيرة"، عن بدء طرح صكوك من الشريحة الأولى (Tier 1) مقومة بالريال السعودي.
وقال البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنه سيتم تحديد قيمة الإصدار وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
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وأضاف أن بداية الطرح اليوم 14 يونيو وحتى 31 يوليو 2023.
وأوضح أن الفئة المستهدفة من الإصدار، المستثمرين المؤسسيين والمؤهلين وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وبين أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، والقيمة الأسمية للصك، 1 مليون ريالن وسيُحدد سعر طرح الصك والعائد حسب ظروف السوق.
وقام البنك بتعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمنظم منفرد عن إدارة الإصدار.
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