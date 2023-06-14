سوق السعودية
"صادرات" توصي بتجزئة القيمة الاسمية من 10 ريالات إلى 50 هللة للسهم
سيصبح عدد أسهم الشركة 388.8 مليون سهم
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أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية- "صادرات"، عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 50 هللة للسهم.
وقالت "صادرات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه بذلك سيصبح عدد أسهم الشركة 388.8 مليون سهم، بدلاً من 19.44 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.
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