أرباح "التعاونية" قبل الزكاة ترتفع لـ101.4 مليون ريال بالربع الأول 2023

حققت الشركة التعاونية للتأمين صافي أرباح فى الربع الأول من العام الجاري 75 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بخسائر 13.8 مليون ريال تم تكبدها خلال نفس الفترة من عام 2022

وقالت الشركة في بيات لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن الأرباح قبل الزكاة بلغت في الربع الأول من 2023، نحو 101.4 مليون ريال، مقابل 7.8 مليون ريال، في الربع الأول من 2022.

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وأوضحت أن إيرادات التأمين ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 36.7% لتصل 3.41 مليار ريال تقريبا ، مقابل 2.5 مليار ريال تقريبا في الربع المماثل من العام الماضي.

وتحسنت نتائج خدمات التأمين للربع الحالي بمبلغ 207،072 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة النمو القوي في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بحوالي 1،652،421 ألف ريال بينما ارتفع إجمالي الأقساط المكتسبة بمبلغ 1،192،317 ألف ريال .

ويوازي النمو في الإيرادات زيادة في المطالبات المتكبدة والمصروفات المتعلقة البالغة 647،861 ألف ريال ، بالإضافة إلى الزيادة في تعديلات المخاطر المسجلة بمبلغ 38،098 ألف ريال وتكاليف الاستحواذ الإضافية بمبلغ 69،256 ألف ريال والتي ساهمت في نمو أقساط التأمين المكتتبة.

بلغ صافي دخل عقود إعادة التأمين المحتفظ بها للربع الحالي 474،611 ألف ريال مقابل 570،086 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ،ونتيجة لارتفاع تكلفة شراء إعادة التأمين ، زادت مخصصات أقساط التأمين بمبلغ 114،706 ألف ريال .

وقالت الشركة إن برنامج إعادة التأمين التابع لها كان دور أساسي في تحقيق نتائج إيجابية في صافي نتيجة خدمة التأمين بقيمة 162،309 ألف ريال، بالأضافة لأسترداد بعض المطالبات الكبيرة المتكبدة المتعلقة بخط أعمال الممتلكات والحوادث من خلال برنامج إعادة التأمين للشركة.

وحققت محفظة استثمارات الشركة أداءً قوياً مع زيادة في دخل الاستثمار بمبلغ 129،263 ألف ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت محفظة حقوق الملكية السعودية أداءً جيدًا بالإضافة لتحقيق قيمة عادلة غير محققة بلغت نحو 40،041 ألف ريال .

ارتفعت صافي المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 13،628 ألف ريال خلال الربع الحالي. حيث تواصل الشركة الاستثمار في المشاريع والمبادرات المتعلقة باستراتيجية التعاونية 2025.

وحققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة بلغ 101،347 ألف ريال خلال الربع الحالي من العام الجاري.