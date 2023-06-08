"التعاونية" تقر توزيع 10% أرباحا نقدية عن العام المالي 2022

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة التعاونية للتأمين"التعاونية" في اجتماعها أمس الأربعاء 7 يونيو، توزيع 10% أرباح نقدية عن العام الماضي 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 125 مليون ريال بواقع ريال واحد لكل سهم.

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وأوضحت أن الأحقية في التوزيع ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيعات.

ووافقت الجمعية على صرف 5.28 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.