أرباح"سدافكو" تقفز48.5% إلى 310 ملايين ريال العام الماضي

ارتفع صافي ربح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 48.5% عن العام الماضي إلى بلغ 310 ملايين ريال، في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 مقابل 209 ملايين ريال للعام السابق، بهامش ربح نسبته 11.7% من المبيعات للعام الماضي مقارنة بـ 9.6% فى عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع الأرباح هو نمو المبيعات بمبلغ 478 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 22% عن العام الماضي، وذلك لجميع الأصناف والقنوات البيعية. كانت الزيادة في المبيعات من حيث الحجم والقيمة.

مادة اعلانية

وسجل إجمالي مبيعات الشركة 2.65 مليار ريال في العام الماضي، مقابل2.17 مليار ريال في العام المالي المنتهي في 31 مارس2022.

وذكرت أن هامش الربح الإجمالي ارتفع ليسجل 31.1% مقابل 30.3% على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الخدمات اللوجستية، وذلك نتيجة عمليات الشراء الحكيم للمخزون، وقرارات التسعير المناسبة، والكفاءة في عمليات التصنيع.

وانخفضت مصاريف البيع والتوزيع كنسبة مئوية من المبيعات إلى 13.3% فى العام الماضي مقابل 14.3% للعام الأسبق، بينما زادت كقيمة بنسبة 12.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث يرجع هذا بشكل رئيسي نتيجة زيادة التركيز على الأنشطة الإعلانية والتسويقية لتعزيز العلامة التجارية السعودية.

وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية إلى 4.3% مقابل 5.2% للعام الماضي كنسبة مئوية من المبيعات، بينما ظلت عند نفس المستوى من العام الماضي من حيث القيمة نتيجة التركيز المستمر على مراقبة المصروفات.

وبلغ إيراد التمويل 18.5 مليون ريال بزيادة كبيرة عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع عائدات ودائع المرابحة.

وارتفعت تكلفة التمويل بمقدار 43 مليون ريال، نتيجة للتغير في القيمة المحاسبية العادلة لخيار بيع الحقوق الذي يمكّن مساهمي الأقلية الحاليين في مجموعة مليكوما التابعة للشركة في بولندا، من ممارسة حقهم في بيع النسبة المتبقية للملكية والبالغة 24% لسدافكو، وهذه الزيادة في القيمة العادلة ناتجة عن الأداء الإيجابي الاستثنائي (المبيعات والأرباح التشغيلية) لمجموعة مليكوما حتى 31 مارس 2023.