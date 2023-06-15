توقيع اتفاقية اندماج ملزمة بين "الدرع العربي" و"الإنماء طوكيو"

وقعت شركة الإنماء طوكيو مارين اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، عبر مبادلة الأسهم.

وقالت الشركتان في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم شركة الدرع العربي بإصدار نحو 0.532 سهم مقابل كل سهم مصدر في شركة الإنماء طوكيو "معامل المبادلة" لصالح المساهمين المستحقين في شركة الإنماء طوكيو (أي المساهمين الذين يمتلكون أسهما صادرة في شركة الإنماء طوكيو كما في تاريخ نفاذ صفقة الاندماج).

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وذلك مقابل نقل أصول والتزامات شركة الإنماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي ودون دفع أي مقابل نقدي، وفقًا للأنظمة السارية، وعلى وجه التحديد وفقًا لنظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما فيها لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج، واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

وتنتقل بنفاذ صفقة الاندماج جميع حقوق والتزامات وأصول وعقود شركة الإنماء طوكيو مارين إلى الشركة الدامجة، وتعد الشركة الدامجة خلفًا لشركة الإنماء طوكيو.

وعملاً ببنود اتفاقية الاندماج، وفي حال إقرار صفقة الاندماج (بعد الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية والتصويت عليها من قبل الجمعيتين غير العاديتين لكل من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وشركة الإنماء طوكيو مارين وانقضاء فترة اعتراض الدائنين، والتي تكون لمدة أول 15 يوماً من فترة 30 يوماً - كحد أدنى - السابقة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت لصالح إتمام الصفقة، أو من تاريخ تسوية أية اعتراضات مقدمة (في حال تقديمها).

وسوف تقوم شركة الدرع العربي بزيادة رأس مالها من خلال إصدار نحو 15.963 مليون سهم عادي جديد، قيمتها الاسمية 10 ريالات للسهم الواحد "الأسهم الجديدة" لصالح مساهمي شركة الإنماء طوكيو المستحقين بناءً على معامل المبادلة، ليبلغ بذلك رأس مال شركة الدرع العربي مبلغ إجمالي وقدره نحو 798.15 مليون ريال مقسمة على نحو 79.815 مليون سهم عادي، سيملك من أصلها مساهمو شركة الإنماء طوكيو نحو 15.96 مليون سهم، أي ما يمثل نسبة 20% من رأس المال بعد الزيادة.

وستصدر الأسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة الإنماء طوكيو المستحقين، على أن يتم إلغاء أسهم شركة الإنماء طوكيو المدرجة على تداول إلحاقاً لذلك.