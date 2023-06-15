عمومية "صدر للخدمات" تقر تقسيم القيمة الاسمية إلى ريال واحد للسهم

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة صدر للخدمات اللوجستية في اجتماعها يوم الأربعاء 14 يونيو 2023، على تقسيم أسهم الشركة من 10 ريالات إلى ريال واحد للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن عدد الأسهم سيرتفع بعد التعديل إلى 175 مليون سهم بدلا من 17.5 مليون سهم، ولا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

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وأصبح قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

وأقرت الجمعية تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (رأس مال الشركة)، وتعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتتاب في الأسهم)، ووافقت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022 لتدعيم مركز الشركة المالي ودعم التوسعات والمشروعات القادمة للشركة.

وتمت الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون BDO من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.