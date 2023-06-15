مجلس إدارة" جاز" يوصي بتجزئة القيمة الإسمية إلى ريال واحد للسهم

أعلن مجلس إدارة شركة جاز العربية للخدمات عن توصيته للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة عن اجتماعه المنعقد الموافق 14 يونيو 2023م بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى واحد ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن عدد أسهمها بعد التجزئة سيصبح 158 مليون سهم بدلاً من 15.8مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال مايلزم من إجراءات ذات علاقة، وأنها ستعلن عن أي تطورات في حينه.

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وعلى جانب آخر وافق مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 100 ألف سهم من الأسهم العادية بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، وتمول عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0.2%.

وذكرت في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" اليوم أيضا أن القرار سيتم التصويت عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة، والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي الشركة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.

وقالت إن الأسهم التي سيتم شراؤها لن يكون لها التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.