"بترورابغ" ترسي مشروعا بقيمة 52 مليون ريال على "إم آي إس"
بتاريخ 14 يونيو
أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن ترسية مشروع (اتفاقية رخص أنظمة حاسب آلي لكبار العملاء ) مع "بترورابغ" بقيمة إجمالية 52.28 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن تاريخ الترسية 14 يونيو 2023، والتاريخ المتوقع للعقد 14 يوليو المقبل.
ووقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) يوم الاثنين الماضي 11 يونيو 2023 عقد تجديد وتأمين رخص وبرامج مايكروسوفت ضمن اتفاقية كبار العملاء لديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والقطاعات التابعة لها بقيمة 83.14 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن العقد تم توقعيه يوم الأحد 11 يونيو 2023، ومدته 3 سنوات، وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للعقد ابتداء من الربع الثالث من العام 2023 إلى الربع الثالث من 2026.
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