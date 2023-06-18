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كير الدولية
كير الدولية
سوق السعودية

ترسية مشروع بـ88 مليون ريال من "السعودية لنقل الكهرباء" على "كير الدولية"

ضمن برنامج تعزيز المدن الكبرى بالمدينة المنورة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة كير الدولية عن ترسية مشروع مع الشركة السعودية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروع تمديد كابلات أرضية جهد عالي، لربط محطة الحرم ضمن برنامج تعزيز المدن الكبرى بالمدينة المنورة، بقيمة إجمالية 88.63 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن تاريخ ترسية المشروع 16يونيو الجاري، والتاريخ المتوقع لإبرام العقد 30 يوليو المقبل.

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وأعلنت شركة كير الدولية يوم 14 يونيو الجاري عن ترسية مشروع مع الشركة السعودية لنقل الكهرباء، لتنفيذ مشروع كابلات أرضية جهد عالي لربط محطة غرب طيبة ضمن برنامج تعزيز المدن الكبرى بالمدينة المنورة، بقيمة إجمالية نحو 80 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية "يوم الأربعاء الماضي ، إنها استلمت خطاب ترسية من الشركة السعودية لنقل الكهرباء بتاريخ 13يونيو 2023، وذكرت أن التاريخ المتوقع لإبرام العقد يوم 30 يوليو 2023.

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