سوق السعودية
"أسمنت الرياض" تتقدم بطلب الانتقال إلى السوق الرئيسية
كان مجلس إدارة الشركة وافق في 29 يونيو 2022 على الانتقال إلى السوق الرئيسية
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أعلنت شركة أسمنت الرياض، عن تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية بتاريخ 18 يونيو 2023 م من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات المنظمة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.
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جدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة وافق في 29 يونيو 2022، على الانتقال إلى السوق الرئيسية.
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