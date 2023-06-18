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أسمنت الرياض
أسمنت الرياض
سوق السعودية

"أسمنت الرياض" تتقدم بطلب الانتقال إلى السوق الرئيسية

كان مجلس إدارة الشركة وافق في 29 يونيو 2022 على الانتقال إلى السوق الرئيسية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أسمنت الرياض، عن تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية بتاريخ 18 يونيو 2023 م من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات المنظمة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.

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جدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة وافق في 29 يونيو 2022، على الانتقال إلى السوق الرئيسية.

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