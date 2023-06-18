"سلوشنز" توقع عرضاً ملزماً للاستحواذ على 40% من "ديفوتيم ميدل إيست"

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" توقيعها عرضاً ملزماً مع شركة ديفوتيم أس أي أس الفرنسية وشركة أورتل للاستثمار المحدودة وذلك للاستحواذ على نسبة 40% من شركة ديفوتيم ميدل إيست والمتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات التقنية والرقمية وخدمات التحول الرقمي، حيث تتواجد الشركة في الشرق الأوسط وتتركز أعمالها بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.

وتبلغ كامل قيمة المنشأة (%100 Enterprise Value) 726.3 مليون درهم إماراتي (بما يعادل 741.7 مليون ريال سعودي تقريباً)، على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.

مادة اعلانية

وقالت "سلوشنز" في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية إن العرض سيكون ملزما حصرياً بين الأطراف من تاريخ توقيعه ولمدة 12 أسبوعاً.

وقامت "سلوشنز" بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي للصفقة.

وقد اتفقت الأطراف على أن يكون المقابل المالي للصفقة نقداً بالكامل.

وتشمل الإجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية، إبرام اتفاقيات الصفقة النهائية بما يشمل اتفاقية بيع وشراء الأسهم (SPA).

وقالت "سلوشنز" إن الاستحواذ يستهدف تعزيز نمو وريادة "سلوشنز" لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، كما سيساهم هذا الاستحواذ على تمكين الشركة من تقديم خدمات الاستشارات التقنية والرقمية وخدمات التحول الرقمي، والوصول الى شبكة عالمية من الخبرات والامكانيات والتي ستدعم محفظة "سلوشنز" من الخدمات والمنتجات.

ويأتي الاستحواذ تماشياً مع استراتيجية "سلوشنز" (LEAP) للنمو والتوسع في خطوط الأعمال الواعدة لتمكين التحول الرقمي لعملائها وتقديم أفضل قيمة لمساهميها.

كما ستقوم "سلوشنز" بتمويل الصفقة عن طريق مصادر الشركة الذاتية.