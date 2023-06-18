سوق السعودية
"عِلم" توقع عقداً بقيمة 57 مليون ريال مع " السجل العقاري" السعودية
مدته 4 سنوات و3 أشهر
وضع القراءة
100% حجم الخط
وقعت شركة علم عقد خدمات مع الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار " السجل العقاري" (طرف ذو علاقة) لتطوير وتشغيل منصة إلكترونية مختصة بأعمال التسجيل العيني للعقار.
وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية " اليوم الأحد أن تاريخ إعلان الترسية 18 يونيو 2023، وهو تاريخ توقيع العقد أيضا، وقيمة العقد 56.83 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، ومدته 4 سنوات و3 أشهر، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي له بدءاً من الربع الثاني من العام المالي 2023م.
مادة اعلانية
وأشارت الشركة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن سعد الجضعي له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
شركة عربية واحدة بين الـ50 الأكثر ابتكاراً عالميا في 2023!الشركات الأميركية تستحوذ على أول 6 مراكز في القائمة قصص اقتصادية
-
"تى دي آر كابيتال" للعربية: الدولار الأميركي سيهبط لهذه الأسبابتتوقع عودة الذهب فوق ألفي دولار للأونصة أسواق المال
-
مؤسسة التمويل الدولية مستشارا لبرنامج الاكتتابات الحكومية في مصرتنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية