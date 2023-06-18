"عِلم" توقع عقداً بقيمة 57 مليون ريال مع " السجل العقاري" السعودية

وقعت شركة علم عقد خدمات مع الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار " السجل العقاري" (طرف ذو علاقة) لتطوير وتشغيل منصة إلكترونية مختصة بأعمال التسجيل العيني للعقار.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية " اليوم الأحد أن تاريخ إعلان الترسية 18 يونيو 2023، وهو تاريخ توقيع العقد أيضا، وقيمة العقد 56.83 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، ومدته 4 سنوات و3 أشهر، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي له بدءاً من الربع الثاني من العام المالي 2023م.

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وأشارت الشركة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن سعد الجضعي له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار.