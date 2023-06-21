اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميناء جبل علي موانئ دبي العالمية
ميناء جبل علي
شركات

افتتاح طريق بحري للحاويات بين ميناء "إنتشيون" بكوريا الجنوبية والإمارات

بعد تعليقه قبل 5 سنوات بسبب العقوبات على إيران

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة ميناء "إنتشيون" في كوريا الجنوبية "IPA"، اليوم الأربعاء، إنه تم افتتاح طريق بحري دوري للحاويات يربط بين ميناء "إنتشيون" وميناء جبل علي في الإمارات.

وأوضح بيان للشركة أن الخدمة التي افتتحتها شركة "سي ريد" للشحن السنغافورية، ستدير رحلات بحرية تنطلق من ميناء "إنتشيون" وتصل إلى دبي عبر عدة موانئ في الصين.

مادة اعلانية

ويعد تشغيل الطريق البحري بين "إنتشيون" والشرق الأوسط الأول من نوعه منذ 5 سنوات، حيث كان هناك طريق بحري يربط "إنتشيون" بإيران والإمارات، غير أنه تم تعليقه نتيجة للعقوبات الأميركية ضد إيران عام 2018، وفق وكالة كوريا الجنوبية للأنباء "يونهاب".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو تخصص حصصا للمسلمين في دونيتسك لأداء مناسك الحج والعمرة.. كم عددها؟ موسكو تخصص حصصا للمسلمين في دونيتسك لأداء مناسك الحج والعمرة.. كم عددها؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط