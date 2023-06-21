افتتاح طريق بحري للحاويات بين ميناء "إنتشيون" بكوريا الجنوبية والإمارات

قالت شركة ميناء "إنتشيون" في كوريا الجنوبية "IPA"، اليوم الأربعاء، إنه تم افتتاح طريق بحري دوري للحاويات يربط بين ميناء "إنتشيون" وميناء جبل علي في الإمارات.

وأوضح بيان للشركة أن الخدمة التي افتتحتها شركة "سي ريد" للشحن السنغافورية، ستدير رحلات بحرية تنطلق من ميناء "إنتشيون" وتصل إلى دبي عبر عدة موانئ في الصين.

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ويعد تشغيل الطريق البحري بين "إنتشيون" والشرق الأوسط الأول من نوعه منذ 5 سنوات، حيث كان هناك طريق بحري يربط "إنتشيون" بإيران والإمارات، غير أنه تم تعليقه نتيجة للعقوبات الأميركية ضد إيران عام 2018، وفق وكالة كوريا الجنوبية للأنباء "يونهاب".