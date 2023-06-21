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تويتر

موظفو "تويتر" يرفعون دعوى قضائية لعدم دفع مكافآت عام 2022

لدى "Twitter" خطة مكافآت تدفع سنوياً

دبي - العربية.نت
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رفع موظفو شركة "تويتر" في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد شركة التواصل الاجتماعي لرفضها دفع مكافآت عام 2022، على الرغم من تأكيد المديرين التنفيذيين لدى "تويتر" قبل وبعد استحواذ إيلون ماسك في أكتوبر 2022 بتسديد 50% من المبالغ الموعود بها.

ولدى "Twitter" خطة مكافآت تُدفع سنويًا، ولكن يتبع ماسك خططا لتقليص العمالة وتوفير النفقات.

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وواجهت منصة تويتر اضطرابات، من بينها تسريح جماعي للموظفين واستقالات وإقالة لأبرز المديرين، منذ سيطرة ماسك عليها العام الماضي.

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