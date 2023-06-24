أمازون
أمازون تتعهد باستثمارات في الهند بقيمة 15 مليار دولار
دعم الشركات الناشئة الهندية وخلق وظائف وتيسير الصادرات والتحول الرقمي
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون دوت كوم" آندي جاسي، لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اجتماعهما أمس الجمعة، إن الشركة ستستثمر 15 مليار دولار إضافية في الهند.
وأضاف أن الاستثمار سيرفع إجمالي قيمة استثمارات عملاق التجارة الإلكترونية في جميع القطاعات بالهند إلى 26 مليار دولار بحلول 2030.
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وأفاد منشور على مدونة لشركة "أمازون" بأن مودي وجاسي تحدثا عن دعم الشركات الناشئة الهندية وخلق وظائف وتيسير الصادرات والتحول الرقمي وتمكين الأفراد والشركات الصغيرة من التنافس على الصعيد العالمي.
ويأتي الإعلان في أعقاب إعلان وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون (أمازون ويب سيرفيسز) الشهر الماضي إنها ستستثمر 1.06 تريليون روبية (12.9 مليار دولار) في الهند بحلول نهاية 2030.
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