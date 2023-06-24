الهند فرصة ضخمة لشركات التكنولوجيا.. "أبل" تعتزم التوسع هناك

خلصت شركة "أبل" الأميركية العملاقة إلى أن الهند تشكل "فرصة ضخمة" بالنسبة لشركات التكنولوجيا، وذلك في أعقاب لقاء استثنائي ولافت جمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة، وذلك على هامش زيارته إلى واشنطن.

وقال تقرير نشرته شبكة (CNBC) الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت" إن اللقاء الذي جمع مودي مع قادة شركات التكنولوجيا الكبرى استغرق أكثر من ساعة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك في نهايته إن الهند تمثل "فرصة هائلة"، وهو ما يمكن أن يشكل مؤشراً مهماً وقوياً على أن الشركة الأميركية قد تتجه إلى الهند لمزيد من الاستثمار هناك.

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وعندما سُئل كوك عما إذا كانت شركة "أبل" ستستمر في التوسع بالسوق الهندية، أشار إلى متجرين للبيع بالتجزئة افتتحتهما الشركة في الهند في وقت سابق من هذا العام.

وكانت هذه أول زيارة دولة إلى الولايات المتحدة لمودي، الذي أصبح رئيساً للوزراء في عام 2014. وبعد اجتماع يوم الجمعة قال البيت الأبيض إن شركة "غوغل" ستعمل مع المعهد الهندي للعلوم على المصادر المفتوحة لبيانات الكلام لنماذج الذكاء الاصطناعي.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة (OpenAI)، سام ألتمان، في واشنطن لحضور هذا الحدث، ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن مصدرين مطلعين قولهما إن ألتمان ومودي ناقشا فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وحضر هيمانت تانيجا، الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال كاتاليست" المائدة المستديرة، وقال إنه ينوي إيجاد توافق في الجهود المبذولة لتبسيط قواعد نقل التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والهند، والتي تجاوزت الصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، فيما أصبحت العلاقات الأميركية مع الصين متوترة بشكل متزايد في السنوات القليلة الماضية.

وقال تانيجا: "نحن في حرب باردة رقمية مع الصين، وهذا النهج سيعزز في نهاية المطاف جواً من التعاون المتزايد مع الهند".