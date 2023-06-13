سهم "أبل" يُغلق عند مستوى قياسي جديد.. قيمة سوقية مذهلة

أغلقت أسهم شركة "أبل" لأول مرة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ أكثر من عام يوم الاثنين.

وارتفعت الأسهم 1.6% لتنهي الجلسة عند 183.79 دولار. ويعد هذا أول مرة تغلق فيها الأسهم عند مستوى قياسي جديد منذ يناير 2022، على الرغم من أنها سجلت رقماً قياسياً خلال يوم إطلاق نضارة الواقع المختلط "Vision Pro" الأسبوع الماضي. وبإضافة مكاسب أمس، فإن سهم أبل قد ارتفع بنسبة 41% منذ بداية العام، مقارنة مع مكاسب بنسبة 35% لمؤشر ناسداك 100.

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وغالباً ما كان السهم مفضلاً للمستثمرين بغض النظر عن ظروف السوق. حيث كان يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن وسط الاضطرابات في القطاع المصرفي في وقت سابق من هذا العام، مع اقتناع المستثمرين بقوة ميزانيتها العمومية، وعائد رأس المال، وتدفقات الإيرادات الدائمة كإيجابيات، في حين فاقت نتائج أبل الأخيرة التوقعات وخففت المخاوف بشأن آفاق نموها. بالإضافة إلى ذلك، كان المستثمرون متفائلين بشأن خطط الشركة لتوسيع وتنشيط سلسلة البيع بالتجزئة.

من جانبه، قال كبير محللي السوق في "Phoenix Financial Services"، واين كوفمان: "لدى أبل خارطة طريق يشعر الناس بالراحة معها، ولديها تدفق نقدي لا يصدق، ولا يمكنك القيام بعمل أفضل من نموذج الأعمال المذهل هذا".

وتعد "أبل" هي صاحبة الوزن النسبي الأكبر في مؤشر "S&P 500"، إذ تمثل 7.5% من المؤشر، وبات السهم على مسافة قريبة من تحقيق تقييم تاريخي قدره 3 تريليونات دولار، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة 2.89 تريليون دولار.