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شركة هوندا (رويترز)
شركة هوندا
سيارات

"هوندا" تستدعي 1.3 مليون سيارة عالميا بسبب مشكلة في كاميرا الرؤية الخلفية

الاستدعاء يستهدف سيارات من طرازات "أوديسي" و"باسبورت" المصنعة بين عامي 2018 و2023

واشنطن - رويترز
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قالت الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة أمس الجمعة إن شركة "هوندا موتور" ستستدعي 1.3 مليون سيارة من جميع أنحاء العالم بسبب وجود مشكلة محتملة في صور كاميرا الرؤية الخلفية.

ويشمل القرار بعض السيارات من طراز أوديسي المصنعة بين عامي 2018 و2023 وبعض السيارات من طراز باسبورت المصنعة بين عامي 2019 و2023.

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ونظرا لوجود عيب في أحد الكابلات، قد لا تظهر صور كاميرا الرؤية الخلفية على الشاشة.

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وقالت "هوندا" إن الاستدعاء يشمل 1.2 مليون سيارة في الولايات المتحدة و88 ألف سيارة في كندا و16 ألفا في المكسيك.

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