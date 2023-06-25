"أكوا باور" تتفق على تسهيلات ائتمانية بـ 100 مليون دولار من "التعمير الصيني "

توصلت شركة "أكوا باور" إلى اتفاقية للتسهيلات الائتمانية المتجددة مدتها ثلاث سنوات مع بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي)، جهة الإقراض التي تعود ملكيتها للحكومة الصينية.

وذكرت أكواباور أن هذه الاتفاقية ستمكنها من الحصول على تسهيلات ائتمانية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، للاستفادة منها في دعم خططها الاستراتيجية، وعلى وجه التحديد توسعة نطاق محفظة مشاريعها لتوليد الطاقة وتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط ودول مبادرة الحزام والطريق، فضلاً عن الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية التي تخدمها وتستثمر فيها.

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وقال عبدالحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في أكوا باور: "إن حصولنا على التسهيلات الائتمانية المتجددة من بنك التعمير الصيني سيسهم حتماً في تعزيز مرونتنا عندما يتعلق الأمر بالسيولة والتمويل، في الوقت الذي نحثّ فيه الخطى للبحث عن فرص النمو الاستراتيجية والاستفادة منها على النحو الأمثل".

يشار إلى أن التسهيلات الائتمانية المتجددة تساعد أكوا باور على تنويع مصادر تمويلها، كما تمكّنها من مواصلة تطوير البنى التحتية للمشاريع منخفضة الكربون في العديد من مناطق عملياتها، بما في ذلك الشرق الأوسط ودول مبادرة الحزام والطريق، مثل أوزبكستان وكازاخستان.

وقال يوان شينجروي، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي): "تجسّد هذه الاتفاقية للتسهيلات الائتمانية مدى اهتمام فرعنا بتعزيز شراكته الاستراتيجية مع أكوا باور، وحرصنا على دعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، تماشياً مع مستهدفات مبادرة الحزام والطريق".

وترتبط أكوا باور وبنك التعمير الصيني بعلاقة تعاون شامل منذ العام 2016، ويشارك البنك في تمويل عدد من المشاريع المهمة للشركة، مثل مشروع محطة حصيان لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية قدرها 2400 ميغاواط في الإمارات العربية المتحدة، والتي تم تطويرها بالاعتماد على جهود مشتركة لكونسورتيوم من الشركات يضم كلاً من "هاربن إلكتريك إنترناشيونال" وأكوا باور وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

كما يمول البنك محطة الزرقاء لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية قدرها 485 ميغاواط في الأردن، ومشروع محطة سيرداريا لتوليد الطاقة لانتاج 1500 ميغاواط في أوزبكستان.

ومن خلال استفادتها من الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك بعملة الرنمينبي (اليوان الصيني)، تمكنت أكوا باور من الارتقاء بآفاق تعاونها مع المستثمرين الصينيين، وخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وساهم المموّلون الصينيون منذ عام 2009 عبر محفظة مشاريع أكوا باور العالمية بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار أميركي، كما شارك مقاولو أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والمورّدون والمموّلون الصينيون في 47 مشروعاً بارزاً، تغطي عمليات التجديد ومشاريع التحلية في أنحاء مختلفة حول العالم.