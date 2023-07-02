"أبل" تكسر حاجز 3 تريليونات دولار.. كيف فعلتها؟
سهم "أبل" يكسب أكثر من 45% في النصف الأول
ارتفعت القيمة السوقية لشركة "أبل" إلى 3 تريليونات دولار يوم الجمعة، مما يجعلها أول شركة عامة في الأسواق تمس هذا المستوى مرتين.
وأغلقت القيمة السوقية للشركة فوق 3 تريليونات دولار يوم الجمعة للمرة الأولى على الإطلاق، حيث أنهت الأسهم تعاملات آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع 2.31% عند 193.97 دولار.
وتجاوز صانع آيفون في الأصل علامة 3 تريليونات دولار في يناير 2022.
ويأتي هذا الإنجاز بعد زخم النصف الأول من عام 2023 لأسهم التكنولوجيا، والذي شهد ارتفاع مؤشر ناسداك بنسبة 30% بينما كسب سهم "أبل" أكثر من 45%.
وفيما تنافست شركة مثل "إنفيديا"، و"غوغل"، و"مايكروسوفت" على الذكاء الاصطناعي، والذي دعم أسهمهم بشكل جماعي، فلم يكن لارتفاع أسهم "أبل" أي علاقة بهذا الاتجاه.
وبدلاً من ذلك، جاءت أكبر إنجازات الشركة من خلال قدرتها على تجاوز أزمة سلسلة التوريد الناجمة عن عمليات إغلاق كوفيد في الصين ومرونة أعمال آيفون الخاصة بها – وإطلاق سماعة الرأس للواقع الافتراضي والواقع المعزز، والتي أُطلق عليها اسم "Vision Pro".
تواجه شركة أبل، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، مقارنات صعبة خلال مواسم الأرباح القليلة الماضية حيث استوعبت الزيادة الهائلة في مبيعات أجهزة آيفون وMac وiPad خلال الوباء.
وبينما كانت إيرادات Mac وiPad في الربع الأخير أقل من نفس الفترة من عام 2022، قفزت مبيعات آيفون على أساس سنوي.
وفي يونيو، طرحت شركة أبل إصداراً مقاس 15 بوصة من جهاز MacBook Air الشهير، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز مبيعات Mac، لا سيما مع دخولنا موسم التسوق المهم للغاية للعودة إلى المدرسة. لكن مبيعات iPad لا يزال من الممكن أن تواجه تحديات في الاستمرار.
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