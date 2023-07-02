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إعمار المدينة الاقتصادية مناسبة
شعار شركة إعمار المدينة الاقتصادية
سوق السعودية

"إعمار المدينة الاقتصادية" تبيع قطعة أرض صناعية بـ366.8 مليون ريال

لتطوير جميع البنية التحتية الثانوية وإنشاء تجمع لوجستي صناعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن توقيع عقد بيع أرض صناعية غير مطورة إلى شركة دار الهمة للمشاريع المحدودة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وشركة مجموعة الزامل العقارية، بالإضافة إلى شركة أبناء عبد الله إبراهيم الخريف.

وقالت "إعمار المدينة الاقتصادية"، في بيان على "تداول السعودية"، إن الغرض من البيع تطوير جميع البنية التحتية الثانوية، وإنشاء تجمع لوجستي صناعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة.

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وأضافت أن قيمة الصفقة نحو 366.77 مليون ريال، وتسدد على دفعات لمدة سنتين.

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وأشارت إلى أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 16.4 مليون ريال.

وأوضحت أنها ستبدأ في الاعتراف بالإيرادات بدءا من الربع الثالث من عام 2023، وفقًا لشروط وأحكام العقد ومعايير التقارير المالية المعمول بها.

وسيتم توجيه العائدات بشكل أساسي نحو تطوير البنية التحتية والمصاريف التشغيلية لرأس المال والوفاء ببعض الالتزامات المالية.

وأشارت إلى وجود طرف ذو علاقة وهو صندوق الاستثمارات العامة، كأحد المساهمين الكبار في الشركة.

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