عمومية "إعمار المدينة الاقتصادية" تقرعقدا بقيمة 359 مليون ريال مع "سييرللسيارات"

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية "إعمار" في اجتماعها يوم الخميس 8 يونيو 2023 على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة "سيير الوطنية للسيارات" لعام 2022م، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة فهد عبدالجليل السيف وعضو مجلس الإدارة (السابق) ماجد محمد السرور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع أرض صناعية لإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع كافة الخدمات المساندة، بمبلغ 359.04 مليون ريال سعودي (بدون شروط تفضيلية).

وذكرت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية " اليوم الأحد أن الجمعية أقرت الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة لعام 2022م والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة فهد عبد الجليل السيف وعضو مجلس الإدارة نايف صالح الحمدان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توقيع اتفاقية تسهيل قرض لأجل، بمبلغ يصل إلى مليار ريال سعودي (بدون شروط تفضيلية).

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وتمت الموافقة على صرف مبلغ 2.6 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، و تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

ووافقت الجمعية على تعيين شركة "كي بي إم جي" كمراجع حسابات للشركة، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2023، والأرباع (الأول والثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2024، والأرباع (الأول، والثاني، والثالث) والسنوية من العام المالي 2025، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابه.