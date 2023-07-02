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إدراج وبدء تداول أسهم مرافق
شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"
سوق السعودية

"مرافق" تسدد مبكراً جزءاً من قروضها القائمة بـ 500 مليون ريال

يسهم في تخفيض تكاليف التمويل

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، اليوم الأحد، عن سدادها المبكر لجزء من القروض القائمة بقيمة 500 مليون ريال.

وقالت "مرافق" في بيان على "تداول السعودية"، إن هذا السداد سيساهم في تخفيض تكاليف التمويل مما ينعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركة وذلك اعتباراً من النصف الثاني لعام 2023.

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وأضافت الشركة أن قوة مركزها المالي وتدفقاتها النقدية المتميزة قد عزز من قدرتها على استغلال الفرص للحد من ارتفاع تكاليف القروض، مع استمرار الشركة باتباع نهجها الثابت تجاه مورديها والحفاظ على توزيعات أرباح نقدية مستقبلية لمساهميها.

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