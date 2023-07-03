"السعودية للتموين" تبرم عقدين مع "البحر الأحمر الدولية" بـ 9 مليارات ريال

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، اليوم الاثنين، عن إبرام عقدين مع شركة البحر الأحمر الدولية، بنحو 9 مليارات ريال.

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، فإن شركة الخطوط السعودية للتموين أبرمت عقدا مع شركة البحر الأحمر الدولية، لتصميم وبناء وتشغيل منتهٍ بإعادة الملكية "BOT" لوحدة تموين مركزية، لغرض إنتاج الوجبات الغذائية وتموينها لموظفي المؤسسات الفندقية والمنتجعات السياحية بالإضافة إلى مرافق وقطاعات أخرى تقع ضمن مشروع البحر الأحمر.

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وأضافت أن مدة العقد تبلغ 20 سنة ميلادية، وبقيمة عقدية تقديرية تقارب 6.3 مليار ريال.

وأيضاً أبرمت شركة الخطوط السعودية للتموين عقد مع شركة البحر الأحمر الدولية، لتصميم وبناء وتشغيل منتهٍ بإعادة الملكية لمغسلة مركزية، لغرض تقديم خدمات الغسيل للمؤسسات الفندقية والمنتجعات السياحية بالإضافة إلى مرافق وقطاعات أخرى تقع ضمن مشروع البحر الأحمر.

وذكرت أن مدة العقد 20 سنة ميلادية، وبقيمة عقدية تقديرية تقارب 2.7 مليار ريال.

وتتوقع الشركة أن يؤثر العقدان بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الثالث من العام 2025م، مما سيساهم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز أعمالها وتنوع مصادر دخلها.

ويأتي العقدان ضمن الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة وذلك باستقطاب الفرص الاستثمارية بالمناطق والمدن السياحية والصناعية الجديدة.

ويخضع العقدان للمصادقة النهائية من قبل مجلس إدراة شركة البحر الأحمر الدولية.

كانت "تداول السعودية" قد أعلنت عن تعليق تداول سهم شركة الخطوط السعودية للتموين في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، لجلسة تداول واحدة.

وقالت "تداول" إن تعليق تداول السهم بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023م.