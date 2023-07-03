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دراية ريت
دراية ريت
سوق السعودية

"توزيع 10.75 مليون ريال أرباحا نقدية على مالكي وحدات "دراية ريت"

أحقية التوزيع بنهاية تداول يوم 16 يوليو

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "دراية ريت" عن فترة الاستحقاق للربع الثاني من 2023، بإجمالي 10.75 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون عند نهاية يوم التداول 16 يوليو 2023 "تاريخ الاستحقاق"، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ويبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 1.075 مليار وحدة تقريبا، ونصيب الوحدة من الأرباح 0.1 ريال، وتعادل نسبة التوزيع 1.22% من قيمة صافي الأصول.

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وذكرت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 ديسمبر 2022، وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 16 يوليو 2023.

وسيتم دفع التوزيعات خلال 39 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي يوافق تاريخ 7 سبتمبر 2023.

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