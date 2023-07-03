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إتمام استحواذ يو بي إس على كريدي سويس
شعار "يو بي إس" و"كريدي سويس"
بنوك

"يو بي إس" يستهدف تجنب خيار "الدعم الحكومي" في بيع أصول "كريدي سويس"

الصفقة تضمنت تحمل الحكومة لخسائر محتملة بقيمة 10 مليارات دولار

دبي - العربية.نت
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تهدف مجموعة "يو بي إس" إلى تجنب استخدام دعم بقيمة 10 مليارات دولار لـ "كريدي سويس"، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

وأضاف التقرير أن المديرين التنفيذيين لبنك "يو بي إس" يأملون الإعلان أن البنك لن يطلب الدعم الحكومي عندما ينشر نتائجه للربع الثاني في 31 أغسطس/آب.

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وفي يونيو/حزيران، توصل "يو بي إس" إلى اتفاق مع الحكومة السويسرية تضمن الحكومة بموجبه ما يصل إلى 9 مليارات فرنك سويسري (9.98 مليار دولار) من الخسائر التي قد يتكبدها البنك من بيع أصول منافسه "كريدي سويس"، بعد الاستحواذ عليه، فوق مستويات 5 مليارات فرنك التي من المقرر أن يغطيها المقرض نفسه.

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وقالت الحكومة إن أولوية الحكومة وبنك "يو بي إس" كانت "تقليل الخسائر والمخاطر المحتملة بحيث يتم تجنب اللجوء إلى الضمان الفيدرالي إلى أقصى حد ممكن".

وقالت الحكومة إنه من المتوقع إتاحة تقييمات الخسائر خلال الربع الثالث من عام 2023.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي إن قيادة "يو بي إس" ستبذل قصارى جهدها لمنع دافعي الضرائب السويسريين من تحمل تكاليف الاستحواذ.

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