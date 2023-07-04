صندوقان تابعان لـ"جدوى للاستثمار" يتخارجان من عقار بقيمة 2.5 مليار ريال

أعلنت شركة جدوى للاستثمار، بصفتها مديراً لصندوق جدوى ريت الحرمين وصندوق جدوى ريت السعودية، قيام صندوق الاستثمارات العقارية بالتخارج من أحد عقاراته بمجمع النخلة السكني الواقع في مدينة الرياض حي قرطبة والذي يشكل أكثر من 70% من إجمالي المحفظة العقارية لصندوق الاستثمارات العقارية بمبلغ قدره 2.5 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيانين منفصلين لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الإعلان عن توزيعات الأرباح المحققة للصندوقين فور الانتهاء من التسويات المالية المتعلقة بتخارج العقار.

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وأشارت إلى أن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون إيجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوقين خلال النصف الثاني من 2023.

وأضافت أنه لا يوجد أي طرف له علاقة في عملية التخارج.