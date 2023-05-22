سوق السعودية
"جدوى ريت" يعتزم توزيع أرباح بـ37.3 مليون ريال على مالكي الوحدات
قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.20 ريال
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة "جدوى للاستثمار" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات "صندوق جدوى ريت السعودية" للربع الأول من عام 2023، بواقع 0.20 ريال لكل وحدة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي التوزيعات يبلغ 37.3 مليون ريال، موزعة على عدد 186.5 مليون وحدة، بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.85% كما في 31 ديسمبر 2022.
مادة اعلانية
وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 31 مايو 2023، وسيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
خبير للعربية: تغطية طرح "أدنوك للإمداد" ستكون بين 40 و50 مرة لهذه الأسبابقال إن الطروحات العامة بدأت تقل على مستوى المنطقة أسواق المال
-
"أسترازينيكا مصر" للعربية: نستهدف رفع التصنيع المحلي إلى 80%الشركة أكدت عدم وجود مشكلة في تحويل الأرباح للخارج قصص اقتصادية
-
فيلم "فاست إكس" يطيح بـ"غارديانز 3" ويتصدر إيرادات شباك التذاكرالجزء العاشر من "فاست آند فيوريوس" يحصد 251.4 مليون دولار من الأسواق الدولية اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية