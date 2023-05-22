"جدوى ريت" يعتزم توزيع أرباح بـ37.3 مليون ريال على مالكي الوحدات

أعلنت شركة "جدوى للاستثمار" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات "صندوق جدوى ريت السعودية" للربع الأول من عام 2023، بواقع 0.20 ريال لكل وحدة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي التوزيعات يبلغ 37.3 مليون ريال، موزعة على عدد 186.5 مليون وحدة، بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.85% كما في 31 ديسمبر 2022.

مادة اعلانية

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 31 مايو 2023، وسيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.