اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جدوى ريت
شعار صندوق جدوى ريت
سوق السعودية

"جدوى ريت" يعتزم توزيع أرباح بـ37.3 مليون ريال على مالكي الوحدات

قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.20 ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "جدوى للاستثمار" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات "صندوق جدوى ريت السعودية" للربع الأول من عام 2023، بواقع 0.20 ريال لكل وحدة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي التوزيعات يبلغ 37.3 مليون ريال، موزعة على عدد 186.5 مليون وحدة، بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.85% كما في 31 ديسمبر 2022.

مادة اعلانية

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 31 مايو 2023، وسيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط